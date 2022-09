Domani sciopero trasporti, le modalità a Genova e provincia

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - L' Amt ha reso note le modalità dello sciopero nazionale del trasporto pubblico di 8 ore in programma domani. Per quanto riguarda il trasporto urbano a Genova il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00. Mentre il restante personale, compreso il personale di biglietterie e servizio clienti, si asterrà dal lavoro la seconda parte del turno per gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e OR.S.A. Trasporti, mentre gli iscritti ad Ugl Autotrasporti si asterranno dal lavoro per l'intero turno.

Per il trasporto provinciale il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 17.00 mentre quello delle biglietterie provinciali alle ore 9.00 alle ore 16.30. Il restante personale si asterrà dal lavoro la seconda parte del turno per gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e OR.S.A. Trasporti, mentre gli iscritti ad Ugl Autotrasporti per l'intero turno.

La Ferrovia Genova Casella vedrà fermarsi il personale viaggiante dalle ore 9.30 alle ore 17.30 e il restante personale (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti) per la seconda parte del turno gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e OR.S.A. Trasporti, mentre gli iscritti ad Ugl Autotrasporti si asterranno per l'intero turno.

Sarà garantito in ambito urbano il servizio per le persone portatrici di handicap mentre in quello provinciale sarà garantito nell'ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani. (ANSA).