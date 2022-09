Comune Genova aggiudica realizzazione funivia Forte Begato

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Doppelmayr Italia e Collini si è aggiudicato il bando del Comune di Genova per la realizzazione della futura funivia di Genova tra Principe e Begato. La determina dirigenziale è stata pubblicata il 6 settembre ed è la conclusione della procedura di dialogo competitivo avviata nell'autunno scorso e riformulata in seguito al modificato quadro economico dell'opera che sarà finanziata interamente da fondi Pnrr. Ancora top secret il progetto ma dai documenti si sa che l'offerta di Doppelmayr/Collini, l'unica pervenuta alla terza fase della procedura, si basa su un 33,8 milioni di euro con un ribasso dell'0,15% rispetto alla base di gara. Della cifra complessiva 1,7 milioni saranno destinati a rilievi, accertamenti, prove ed indagini, bonifica bellica, completamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva/esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Doppelmayr Italia è il ramo italiano della casa madre austriaca, la Doppelmayr Garaventa, una delle imprese leader del settore a livello mondiale. Collini costruzioni, sede a Trento, è impegnata nell'edilizia civile e industriale. (ANSA).