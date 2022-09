Comieco, Liguria virtuosa +2,8 raccolta carta e cartone

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Nel 2021 in Liguria la raccolta differenziata di carta e cartone continua a crescere. Nonostante le persistenti difficoltà dovute alle ultime fasi della pandemia da Covid-19, la regione supera gli ottimi risultati del 2020, che la vedevano già in pole position fra le regioni italiane più virtuose e registra un incremento del 2,8%, per una raccolta complessiva di oltre 97 mila tonnellate. È quanto rileva il 27° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia curato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

"Anche nel 2021 la Liguria ha dato prova di una grande attenzione per l'ambiente - ha detto Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco -. Ogni cittadino ligure durante l'anno ha differenziato in media 64 kg di carta e cartone, un ottimo risultato superiore anche alla media nazionale (60,8 kg/ab-anno). Resta migliorabile il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, fermo al 12,3%, ma seguendo questa tendenza positiva ci potremo sicuramente aspettare ampi progressi." Nel 2021 in Liguria Comieco ha gestito direttamente 68.304 tonnellate di carta e cartone, pari al 70,4% della raccolta totale. Ai 224 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 6 milioni di euro. (ANSA).