Anziano tiene polveri esplosive in casa e causa incendio

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Momenti di paura ieri pomeriggio in via Contardo, nel quartiere Castelletto di Genova, per un incendio divampato a casa di un ex insegnante di chimica di 80 anni. Nell'appartamento i vigili del fuoco, dopo avere spento il rogo partito da un corto circuito del computer, hanno trovato vasetti di polvere di zolfo e alluminio, elementi potenzialmente pericolosi per cui è stato richiesto l'intervento delle volanti della polizia e degli artificieri. L'anziano, che ha un amministratore di sostegno, è stato ricoverato dopo un trattamento sanitario obbligatorio visto che già altre volte erano scoppiati incendi in casa sua. Il materiale è stato sequestrato e poi fatto brillare in una cava a Camaldoli.

