Silver economy: il mondo over 65 muove fino a 500 miliardi

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Una società differente rispetto al passato e composta da cittadini sempre più longevi; una rivoluzione demografica, che interessa tutti i settori dell'economia; la nuova "urbanistica silver friendly", la città dei 15 minuti, con condivisione di spazi cittadini accessibili, sostenibili e a misura d'uomo. E ancora 'rethink cities', attrattive e luoghi dove sia più facile vivere in ottica age-friendly. Sono i temi della quarta edizione del Silver economy forum, che si è aperta al Palazzo del Principe: una tre giorni, fino al 16 settembre, patrocinata dal Comune e organizzata da Ameri Communications.

Al centro del dibattito della prima giornata una tavola rotonda alla quale, oltre al sindaco di Genova Marco Bucci, hanno preso parte il sindaco di Milano Sala, la vice sindaco di Parigi Véronique Levieux, il rettore dell'Ateneo di Genova Federico Delfino e il Presidente di Eataly Oscar Farinetti. Tema la "Longevity Revolution", ovvero il nuovo trend rappresentato da una società sempre più attiva e consapevole, quella degli over 65, capace, con i suoi preziosi contributi in termini di conoscenze, crescita culturale e aiuto concreto alle famiglie, di produrre un impatto eccezionale sul pil del Paese e una vera e propria rivoluzione demografica, con cui le future generazioni dovranno fare i conti.

"E' una sfida da affrontare con la giusta consapevolezza e un modello in grado di cambiare la visione della nostra società. La transizione demografica deve essere vista come un'opportunità e una risorsa: non solo per il contributo essenziale che gli anziani offrono ogni giorno alle nostre comunità in termini di conoscenze e crescita culturale, ma anche per l'impatto che la Silver Economy produce sul nostro PIL, stimato in un range tra i 300 e i 500 miliardi. Turismo, alta tecnologia, crociere e commercio: sono i settori sempre più richiesti nella Silver Economy in cui la nostra città primeggia, potendo offrire alle persone anziane un'altissima qualità di vita e servizi, su salute, benessere e turismo, con pochi uguali nel nostro Paese." (ANSA).