Elezioni: Meloni a Genova, bagno di folla

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Bagno di folla per il comizio elettorale della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al Porto Antico di Genova. Il luogo è lo stesso scelto domenica scorsa dal leader della Lega Matteo Salvini, ma il pubblico è il doppio. Tutto esaurito sotto il tendone delle feste la cui capienza è di circa 600 persone, Salvini ne aveva radunate circa 300. L'allerta meteo gialla in corso in città ha costretto gli organizzatori a rinunciare alla location inizialmente prevista a piazzale Mandraccio. In piazza il grande tricolore srotolato da FdI nel 2017 in via Garibaldi a Genova per la vittoria del sindaco Marco Bucci, presente al comizio. 'Elezioni politiche 25 settembre. Pronti a risollevare l'Italia': la scritta sullo sfondo del palco. La leader di FdI è arrivata a Genova in ritardo a causa del traffico in autostrada. "Sono un po' provata fisicamente. E' una campagna brevissima ma intensa ma non rinunciamo ad andare in tutte le regioni perchè la politica non si fa solo seduti nei salotti televisivi. Devi conoscere questa nazione", ha detto Meloni. "Abbiamo una grande occasione - ha aggiunto -. L'Italia non è in una situazione facile grazie alle economie che ci sono state consegnate. Siamo fanalino di coda in Europa. Il debito alle stelle, la congiuntura complessa, l'aumento dei prezzi il rischio di una crisi alimentare. E proprio per questo non possiamo più permetterci una politica inconcludente che getta risorse nel niente e scaglia debito ai nostri figli".