Unige prima in Italia a dotare studenti della firma elettronica

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - "Siamo la prima università italiana che consente attraverso la CIE (Carta identità elettronica) di apporre la firma elettronica sui documenti". C'è soddisfazione nelle parole di Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell'università di Genova, durante la presentazione del "CIE Day" organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e l'Università di Genova.

"Questo va nella direzione della semplificazione, della sostenibilità e anche dell'inclusione e dell'inclusività. Credo che si possa definire un 'giorno da ricordare', l'inizio di una nuova era".

Gli studenti potranno così dialogare con gli sportelli e accedere al portale senza più bisogno della presenza fisica e soprattutto senza code. "Vogliamo che i nostri studenti vengano nelle nostre aule ad imparare non che passino il tempo in coda per qualche adempimento-ha aggiunto Davide Anguita delegato del rettore alla trasformazione digitale-. Gli studenti potranno firmare i moduli attraverso la CIE e noi potremo trattare con loro senza che siano presenti fisicamente perché la loro presenza è importante nelle aule. Un ulteriore taglio alla burocrazia ed u passo ulteriore per rendere sempre più "paper less" (senza carta) la nostra università". (ANSA).