Sampdoria, due giornate di squalifica per Giampaolo

Due giornate di squalifica ed ammonizione per Marco Giampaolo che durante il concitato finale di Sampdoria-Milan era stato espulso dall'arbitro Fabbri per insulti. Il tecnico aveva poi confessato nel dopo gara di aver dato all'arbitro del "cog....." e aveva spiegato che pur essendo stata giusta la sua espulsione non gli era piaciuto l'atteggiamento del direttore di gara che, a suo dire, "aveva cambiato atteggiamento dopo l'espulsione di Leao arbitrando a senso unico".

Nella nota del giudice federale si parla di "plurime espressioni ingiuriose" e "di offese generiche verso la classe arbitrale mentre abbandonava il terreno di gioco". Con lui è stato squalificato anche il collaboratore tecnico Fabio Micarelli per una giornata Giampaolo salterà dunque le gare con lo Spezia e contro il Monza.

Colpito dal giudice sportivo anche Fabio Quagliarella che è stato sanzionato con 5 mila euro di multa per "aver proferito ad alta voce una frase irrispettosa davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale". (ANSA).