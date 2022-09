La Sampdoria pronta a ricevere aiuti da imprenditori locali

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Dopo la lettera di 35 imprenditori e professionisti genovesi in cui si dicevano pronti a scendere in campo per aiutare la società in modo concreto, dal Cda blucerchiato è arrivata la risposta. "Ringraziando tutti coloro che vorranno dare un contributo fattivo a supporto del club, sarà nostra cura contattare i 35 firmatari della lettera per proporre loro concrete iniziative di sostegno anche finanziario del club stesso, evitando ogni ulteriore esposizione mediatica".

Hanno spiegato i componenti del consiglio di amministrazione aggiungendo poi commento sulle trattative in corso per la cessione del club. "Ribadiamo che il processo di vendita della società è affidato a professionisti con i quali il Consiglio collabora in modo assolutamente trasparente. Il club ha una sua governance e funziona regolarmente facendo fronte ai suoi impegni in un contesto di generale difficoltà del settore dovuto principalmente alle conseguenze della pandemia".

Nella lettera che era stata affidata al Secolo XIX si legge: "Siamo consapevoli che conquistare il mondo non è possibile, che i sogni di scudetto e altro sono giusti ma pur sempre sogni (per ora), e quuesto per dire che siamo pronti a sostenere il progetto della nuova Sampdoria dal punto di vista imprenditoriale" (ANSA).