Iniziati interventi chirurgici di notte al Policlinico S.Martino

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Sono state attivate ieri sera le sale chirurgiche in orario notturno dell'Ospedale Policlinico San Martino che hanno eseguito i primi 4 interventi, tutte ernie. Le sale sono state attive dalle 20 fino all'1.47 quando è stato concluso l'ultimo intervento. Per questa sera sono previsti altri 5 interventi, tutti di proctologia. "Prima nottata di interventi conclusa con successo - ha detto il direttore generale del Policlinico Salvatore Giuffrida - Al netto del nostro status di hub regionale di riferimento per l'alta complessità, siamo a fianco delle altre strutture ospedaliere per la media-bassa complessità. Il calendario degli interventi è stato fissato grazie all'ottimo coordinamento tra i nostri specialisti, che ci permetterà di sommare un numero consistente di operazioni. La strada è tracciata e il Policlinico sta rispondendo efficacemente e armonicamente".

"Il mio ringraziamento è rivolto a tutti i professionisti del San Martino - ha detto il governatore e assessore alla Sanità Giovanni Toti - che hanno consentito di procedere in una direzione per nulla scontata. Con le sale operatorie attive anche nelle ore notturne il Policlinico evidenzia ancora una volta il proprio ruolo di hub in un sistema sanitario regionale impegnato ogni giorno al servizio dei cittadini. Siamo impegnati a recuperare i ritardi accumulati a causa della pandemia e per rispondere a tutte le esigenze di quanti si sono visti slittare operazioni, esami specialistici, screening nei mesi in cui la sanità pubblica ha dovuto concentrare tutte le sue risorse sull'emergenza. Ogni strada è battuta e i risultati iniziano a vedersi nonostante la carenza in tutta Italia di specialisti e personale delle professioni sanitarie. Speriamo - prosegue Toti - che venga sbloccato il numero chiuso per l'accesso a Medicina e alle specialità. Per quanto ci riguarda, in Liguria da oggi le nostre aziende sanitarie e ospedaliere possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei 700 infermieri e 274 operatori sociosanitari delle graduatorie in aggiunta a quelli già stabilizzati in Asl5". (ANSA).