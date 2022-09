Consiglio Genova, oltre 400 odg e emendamenti su linee programmatiche

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Seduta fiume in consiglio comunale oggi a Genova per la discussione delle linee programmatiche del nuovo ciclo amministrativo già illustrate dal sindaco Bucci nella scorsa seduta. Sono 185 gli emendamenti e 221 gli ordini del giorno presentati, salvo tre documenti, esclusivamente dall'opposizione. La riunione dei capigruppo di questa mattina ha stabilito un tempo contingentato per ogni gruppo per illustrare emendamenti e ordini del giorno. La seduta andrà avanti, intanto, fino alle 19 e poi si valuterà come procedere.

I documenti vertono sui temi più disparati, specifici e generali, dal sociale alla mobilità sostenibile, alla raccolta dei rifiuti alla gestione dell'urbanistica e dei fondi europei.

(ANSA).