Consiglio Genova, minuto silenzio per Elisabetta II

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Il consiglio comunale di Genova ha osservato un minuto di silenzio, in apertura della seduta di oggi, per ricordare la morte della regina Elisabetta seconda d'Inghilterra a pochi giorni dalla sua scomparsa. Il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba ha illustrato la vita della sovrana, i legami tra Genova e l'Inghilterra e la visita di Elisabetta II in città. (ANSA).