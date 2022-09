Comune Genova, successo per Cie Day, sarà replicato

(ANSA) - GENOVA, 13 SET - Un successo inatteso per la giornata dedicata alla Carta d'identità elettronica, il 'Cie Day', organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l'istituto Poligrafico Zecca dello Stato e l'Università di Genova. Le due postazioni presenti a Palazzo San Giorgio e in Via Balbi 5 sin dall'apertura hanno visto un afflusso continuo di cittadini tanto che è stato necessario aprire un ulteriore sportello per le prenotazioni.

"Un grande successo - ha spiegato l'assessore ai servizi civici e informatica Matteo Campora - tanto che abbiamo già deciso di replicare questa giornata e di implementarla. Abbiamo avuto una risposta importante, superiore alle previsioni e questo dimostra che la direzione è quella giusta. Adesso sta a noi rinforzare gli interventi e replicare in maniera tale che si possa rispondere a tutti. Di sicuro ci saranno delle giornate in ogni singolo municipio per avvicinare i cittadini a questa grande opportunità che ci facilita la vita".

La carta identità elettronica avrà un costo per i cittadini di 22, 21 euro, dei quali 16,79 sono di costo di produzione del supporto e per la spedizione, che avverrà entro 6 giorni lavorativi con una media nazionale di 4/5 giorni, mentre il restante è la quota tasse comunali. A Genova sono già 256mila quelle distribuite ai cittadini.

"In Italia abbiamo già 30 milioni di cie - ha spiegato l'ingegner Francesca Reich, ad e dg del Poligrafico e Zecca dello Stato-e riteniamo che questo strumento possa collaborare in maniera importante alla digitalizzazione del paese. E' uno strumento sicuro che diventerà sempre più semplice da usare".

In prima linea l'UniGe. "Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia col Comune e con il Poligrafico-ha aggiunto la prorettrice Nicoletta Dacrema-. Siamo in prima linea nel processo di transizione digitale e questo è uno strumento per consentire alla popolazione di dialogare con i portali dell'amministrazione". (ANSA).