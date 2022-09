Bimbo in bici con la mamma si perde alla Spezia, ritrovato

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 SET - Un bimbo di 6 anni che stava seguendo la mamma in bicicletta lungo Viale Italia alla Spezia si è perso in città. La madre, nel panico, si è messa subito a cercarlo e ha chiesto aiuto ai vigili urbani chem, anche grazie al sistema di videosorveglianza cittadino, l'hanno ritrovato.

Il piccolo è stato raggiunto raggiunto da due operatrici vicino al Parco della Maggiolina: l'hanno chiamato per nome e si sono avvicinate. Il bambino ha capito che le agenti in uniforme erano lì per aiutarlo ed è scoppiato a piangere. Una volta tranquillizzato, è stato subito riconsegnato alla mamma, accompagnata sul posto da un'altra pattuglia del Comando.

