Toti, entro 2022 gara appalto rigenerazione Diga Begato

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - "Entro la fine dell'anno verrà indetta la gara d'appalto per realizzare l'intero progetto di rigenerazione urbana del quartiere 'Diamante' a Genova dopo la demolizione delle 'Diga di Begato' diventata da tempo simbolo di degrado e isolamento sociale". Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via social.

Al posto del vecchio complesso di case popolari sorgeranno tre palazzine ad alta efficienza energetica con 60 appartamenti, una piazza con un'area di sosta panoramica e un teatro all'aperto, una 'Casa della Cultura', un'area giochi per i bambini. Prevista la riqualificazione dei campi sportivi e polifunzionali, con l'installazione di una copertura e l'aggiunta di un nuovo campo da basket, un'area cani, una stazione dei carabinieri, un centro per le associazioni del quartiere, la ristrutturazione della 'Casetta Ambientale', luogo di aggregazione sociale.

"Begato è pronta a rinascere. - commenta Toti - Basta quartieri 'ghetto' in Liguria: ve lo dimostriamo con i fatti". (ANSA).