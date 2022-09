Torna Sportability day a Genova, 30 specialità tutta da provare

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Seconda edizione di Sportability Day sabato prossimo 17 settembre presso l'impianto Sciorba My Sport di Genova, la manifestazione dedicata ai ragazzi con disabilità motoria, sensoriale e intellettivo-relazionale promossa dall'associazione Stelle nello Sport con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova.

Un evento che rappresenta la festa finale del progetto "Sportability" lanciato nel 2021 dalla Regione per sostenere le associazioni che coinvolgono persone con disabilità. I partecipanti potranno provare gratuitamente ben 30 attività sportive diverse, seguiti da istruttori qualificati mentre a inaugurare l'evento saranno tra gli altri i campioni paralimpici Francesco Bocciardo e Vittorio Podestà.

"La seconda edizione dà il senso della continuità di un progetto in cui Regione ha creduto da subito - ha sottolineato Ilaria Cavo, assessore regionale alle politiche sociali - perché porta avanti valori che sono anche missioni del nostro assessorato: promuovere la socialità, l'inclusione e l'integrazione attraverso lo sport".

"Sono felice perché la scommessa fatta lo scorso anno è stata vinta" ha aggiunto l'assessore regionale allo sport Simona Ferro. Per l'assessore allo sport del comune di Genova Alessandra Bianchi "questo è un evento che ritengo importantissimo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale. Come amministrazione siamo fortemente impegnati nel sostegno a iniziative che allarghino la platea degli sportivi, diffondano i valori di inclusività e di crescita non solo fisica ma anche personale e sociale insiti nello sport". (ANSA).