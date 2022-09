Minaccia di uccidere la ex e di toglierle i figli, arrestato

(ANSA) - SANREMO, 12 SET - Un cittadino romeno di 25 anni che ha minacciato di morte la ex compagna e di toglierle i due figli è stato arrestato dalla polizia a Sanremo con l'accusa di stalking. Il provvedimento è scattato secondo la procedura del Codice rosso, dopo una serie di interventi avvenuti tutti lo stesso giorno in un crescere di violenza. Un comportamento persecutorio quello dell'uomo fatto di centinaia di telefonate e messaggi nel giro di pochi minuti. L'arresto è scattato quando l'uomo si è presentato in casa della donna. Gli agenti lo hanno fermato mentre prendeva a calci la porta di ingresso per sfondarla. Nei suoi confronti l'autorità giudiziaria ha emesso anche la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi frequentati dalla vittima. (ANSA).