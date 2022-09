Covid: vaccini bivalenti, in Liguria a oggi 1.700 prenotati

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - A oggi sono 1.700 le persone che, in Liguria, hanno prenotato il nuovo vaccino bivalente antiCovid. Le prenotazioni erano state aperte venerdì scorso, il giorno dopo la consegna delle prime 100.800 dosi. Nella giornata di oggi si sono prenotati in 477. Oggi sono cominciate le vaccinazioni vere e proprie negli oltre 17 punti vaccinali organizzati su tutta la regione. In Asl4 Tigullio è stata organizzata una campagna itinerante di prossimità denominata "Gulliver" nei 6 spoke sociosanitari dei Distretti, dedicata alle persone vaccinabili e alle persone in assistenza domiciliare. (ANSA).