Covid: in Liguria 156 nuovi casi, calano i positivi

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Sono 156 i nuovi casi di covid in Liguria, emersi da 1583 tamponi, 271 molecolari e 1312 test molecolari. Il tasso di positività è del 9,85% più basso del dato nazionale che è dell'11,1%. I nuovi positivi sono 86 nell'area di genova, 27 nel Savonese, 22 nello Spezzino, 14 nell'Imperiese e 7 nel Tigullio. I positivi sono 8764, 97 in meno. I guariti nelle ultime 24 ore sono 251. Gli ospedalizzati sono stabili: 152 (due in terapia intensiva). I decessi sono due, avvenuti entrambi all'ospedale di Albenga venerdì scorso, sono due uomini di 72 e 97 anni. I morti da inizio pandemia sono 5560. In isolamento domiciliare ci sono 4627 persone, 61 in più rispetto a ieri. Nelel ultime 24 ore sono stae somministrate 110 dosi di vaccino (ANSA).