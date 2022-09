Cinghiali a spasso per Genova nella notte, tante segnalazioni

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Notte di scorribande per i cinghiali genovesi che tra l'una e le due hanno costretto la Polizia Municipale ad avvertire attraverso il sistema "Genova Alert" su Telegram per la presenza degli ungulati in zone differenti della città.

Il primo avviso alle 00.59 ha interessato Rivarolo in Valpolcevera per la precisione "presenza di cinghiali sulla carreggiata in via Rossini" un minuto dopo è arrivata la segnalazione dalla parte opposta della città a Quarto nel levante genovese in via delle Genziane mentre alle 1.01 è arrivato l'alert per il quartiere di Oregina, sulle alture del centro, in via Vesuvio. Alle 2 poi altri ungulati sono stati avvistati e segnalati dalla Polizia locale in via Serreto tra i quartieri di Albaro e San Martino. (ANSA).