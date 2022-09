Samp: per Sabiri prima convocazione col Marocco

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Prima convocazione con la nazionale del Marocco per Abdelhamid Sabiri. Il centrocampista della Sampdoria ha accettato la chiamata del ct marocchino, Hoalid Regragui in vista delle due amichevoli contro Cile e Paraguay.

Sabiri, nato in Marocco, a Goulmina, si era trasferito in Germania a tre anni ed ha la doppia cittadinanza tanto che aveva esordito nell'under 21 tedesca segnando anche un gol nelle cinque gare giocate.

Arrivato nel 2020 all'Ascoli, da gennaio scorso è un giocatore della Sampdoria che ha trascinato alla salvezza nell'ultima stagione anche grazie al gol vittoria nel derby contro il Genoa di fine aprile.

In questa stagione è sempre sceso in campo da titolare nelle sei gare fin qui disputate dal club blucerchiato. (ANSA).