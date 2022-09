A Genova la cremazione degli amici a quattro zampe

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Cremazione etica e personalizzata degli animali d'affezione e affido dell'urna cineraria al padrone. Asef, la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri, ha creato una nuova divisione aziendale dedicata agli amici "non umani". E' la prima società partecipata in Italia a farlo. Il settore aziendale è stato battezzato "Asef for Pets". Il servizio sarà attivo dal 21 settembre. Tutto ciò avviene all'indomani della pubblicazione del regolamento di polizia mortuaria comunale (che fa proprie le indicazioni della legge regionale) che consente la tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione nelle tombe dei padroni: una vera e propria rivoluzione laica e culturale. Per ora Asef si occuperà di ritiro delle spoglie, cremazione e consegna dell'urna al padrone per un affido in abitazione, in attesa che, a breve, gli uffici comunali siano pronti a dare il via, dal punto di vista amministrativo, alla tumulazione delle urne in area cimiteriale.

"Dal punto di vista normativo, le spoglie degli animali domestici sono considerate sottoprodotti da smaltire tramite incenerimento - spiega l'avvocato Maurizio Barabino, amministratore unico di Asef - Il sistema tradizionale prevede lo smaltimento delle spoglie degli animali in forni crematori comuni. Ciò, naturalmente, impedisce ai padroni di ottenere le ceneri e quindi di preservarne il ricordo". La struttura di "Asef for Pets" garantisce invece la cremazione singola e personalizzata, con la consegna delle ceneri certificate di ogni singolo animale in un'urna cineraria scelta dal padrone.

"Riteniamo oggi di dover garantire una forma più etica, dignitosa e rispettosa al trattamento dei resti di creature che hanno accompagnato il nostro percorso per anni, veri e propri membri delle nostre famiglie", prosegue Barabino. A Genova sono 56300, secondo Asl3, gli animali d'affezione, uno ogni 10 abitanti. Le tariffe variano in base alla taglia dell''animale.

Vanno da un minimo di 80 euro (cremazione collettiva con spoglia fino a 7 Kg) ad un massimo di 350 euro (cremazione singola con spoglia oltre i 50 Kg). "Asef for Pets" nasce da una joint venture con "Petico", azienda già attiva nel settore della cremazione etica e personalizzata degli animali, e le operazioni avverranno nelle strutture di Petico a Rho. Asef è da tempo impegnata nella realizzazione di un forno crematorio per animali.

L'iniziativa Asef for Pets sarà promossa da una campagna pubbliciataria con testimonial 4 genovesi. Sono Michela Porcile, 53 anni, avvocato, Rita Deplano, 67 anni, specialista in pet therapy, con i loro gatti, Riccardo Lo Grasso, 23 anni artigiano e Mauro Poggi, 66 aani con i loro cani (ANSA).