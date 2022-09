Repubbliche marinare: Bucci, è la vittoria del sacrificio

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - "Grazie al nostro equipaggio di canottieri che oggi a Pisa ha saputo costruire un grande successo vincendo la 67esima edizione della Regata delle antiche Repubbliche marinare!". Lo scrive su fb il sindaco di Genova Marco Bucci. "Sapevamo che non sarebbe stato facile raggiungere per primi il traguardo anche a causa delle diverse assenze nella nostra squadra. Ma il grande lavoro e il sacrificio di questi mesi di preparazione da parte dei nostri atleti ha fatto la differenza", dice il primocittadino. "Due successi in meno di un anno fanno veramente onore alla tradizione e alla storia di Genova! Grazie ragazzi!!!", conclude il sindaco (ANSA).