Precipita dalla passeggiata di corso Italia a Genova, grave

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - E' grave un giovane che la scorsa notte è precipitato dalla passeggiata di corso Italia a Genova.

Il ragazzo è finito sulle cabine di uno stabilimento balneare riportando gravi lesioni. A dare l'allarme sono stati altri giovani. E' accaduto poco dopo le tre. Sul posto sono arrivati i medici del 118,gli uomini della Capitaneria di porto e i vigili del fuoco che hanno recuperato il ferito con una autoscala. Il giovane era semicosciente, è stato stabilizzato e medicato sul posto e poi trasferito all'ospedale san Martino dove è stato ricoverato in codice rosso, il più grave: la prognosi è riservata.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione, non è escluso che il ragazzo abbia provato a calarsi per poter entrare in un locale.

E' il secondo episodio che accade in quella zona di corso Italia. A metà luglio un analogo incidente aveva avuto protagonista un trentenne, Simone Vergani,, che cadendo sbattè anche la testa sugli scogli: morì dopo una settimana di agonia (ANSA).