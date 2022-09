In 500 a Genova alla corsa per l'Africa

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Sono stati 500 i partecipanti alla prima edizione di 'Dream run'" a sostegno del programma Dream della Comunità di Sant'Egidio per la lotta all'Aids e alla malnutrizione in 10 paesi africani. Runner professionisti, ma anche bambini, anziani, disabili hanno partecipato a una festa di sport e solidarietà che si è tenuta a Genova e chiusa in corso Italia.

A tagliare il traguardo per primo è Gebrehanna Savio, pelle nera, origini etiopi, ma ligure doc "di Campomorone".

Negli anni il programma Dream, nato nel 2002 con lo scopo di rendere accessibile a tutti la cura dell'Hiv, si è allargato e oggi il programma si impegna a fornire in Africa un'assistenza sanitaria globale in modo gratuito. "In questo tempo di guerra - in cui la crisi ucraina fa sentire le conseguenze anche nel Sud del mondo, con l'aumento del prezzo del carburante e del grano - il programma servira a contrastare gli effetti della malnutrizione, soprattutto nei bambini", afferma la Comunità di Sant'Egidio. (ANSA).