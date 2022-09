Giampaolo: arbitro ha gestito male gara dopo rosso Leao

Ancora una sconfitta per la Sampdoria che nonostante abbia giocato un tempo in superiorità numerica non è riuscita a conquistare bottino pieno. Tanti gli episodi che hanno segnato la gara con il tecnico Giampaolo espulso e molto duro negli spogliatoi.

"Ci sono state tre partite: la nostra, quella del Milan e quella fatta dall'arbitro. Credo che, dopo l'espulsione di Leao, l'arbitro abbia gestito male e molto a senso unico, come se dovesse mettere a posto le cose -ha sottolineato Giampaolo -.

Non mi è piaciuto. Ha diretto a senso unico anche con un senso di sfida. Quando arbitri così gli animi si surriscaldano e anche nella gestione dei cartellini non mi è piaciuto e questo al di là dei valori del Milan. La mia espulsione? Giusta per proteste nate proprio in virtù di quella che è stata la gestione arbitrale. Ho comunque rispetto per la classe arbitrale e non vorrei si parlasse di una Sampdoria vittima. Il rigore assegnato col Var? Il Var è complicato, tutto è diventato complicato".

Al di là degli episodi il tecnico è comunque soddisfatto della prova della sua squadra. "E' stata una partita difficile e tirata, la posta in palio era importante anche per la Samp non solo per il Milan. Riconosciamo il loro valore e al cospetto di una squadra che non perde da tantissimo tempo abbiamo fatto una buonissima gara. E' stata una partita persa maldestramente - ha proseguito il tecnico blucerchiato -, di fronte avevamo un Milan che non si è fatto prendere dalla disperazione nonostante l'inferiorità e uno stadio che ci spingeva perché hanno la capacità e i giocatori per gestire quei momenti. Da parte nostra non abbiamo attaccato male ma si poteva avere un'inerzia maggiore e gestire meglio alcune situazioni, alla fine potevamo pareggiare ma alla Samp non è mancato niente, ha fatto il massimo e il meglio che poteva fare". (ANSA).