Elezioni: Salvini, votare Lega per battere burocrazia e cita il ponte

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - "Nel 2018 Genova era in ginocchio per il crollo del ponte. I morti del ponte meritano giustizia, chi ha sbagliato deve pagare non può finire a tarallucci e vino. Se non avessimo dato fiducia a una persona, il sindaco Marco Bucci, il sindaco di tutti i genovesi, non avremmo avuto il nuovo ponte. Qui è nato il modello Genova che vuol dire fare veloce e bene, senza corruzione e senza incidenti sul lavoro. Un voto alla Lega il 25 settembre è un voto contro la burocrazia. Tra 15 giorni andiamo a vincere e poi governeremo questo Paese".