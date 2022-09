Ecco nuovo porto Imperia, guarda a ambiente e si unisce a città

(ANSA) - IMPERIA, 11 SET - Sette rendering appartenenti al progetto definitivo (in via di ultimazione) del completamento del Porto turistico di Imperia sono stati presentati, presso lo stand di Go Imperia, a margine del Raduno di Vele d'Epoca, che si conclude oggi in Calata Anselmi. Si tratta della revisione del progetto originario, che rappresenta l'ultimo tassello necessario all'ottenimento della concessione marittima pluridecennale in capo a Go Imperia (società al cento per cento del Comune) dopo l'incameramento dell'opera da parte del Demanio. L'obiettivo è di aggiornare i vecchi progetti. In particolare, si parla di una "cerniera verde" tra la zona portuale e il centro storico e poi, l'utilizzo di frangisole fotovoltaici per ombreggiare gli edifici più esposti al sole e i parcheggi; l'inserimento di isole climatiche; il recupero dell'ecosistema marino mediante tecnologie sofisticate. Riguardo le opere di completamento a terra, il progetto prevede la realizzazione di una zona con un parco verde, un solarium, la nuova sede dello yacht club. In adiacenza, nella zona Hall del Mare, sorgerà una struttura alberghiera 5 stelle con una piccola darsena per i tender dei grandi yacht e spa resort. Lungo la passeggiata che conduce verso il Parco Urbano, sorgeranno edifici commerciali e zone residenziali destinate alle istituzioni dello Stato. "Abbiamo faticato in questi quattro anni per risolvere tutto il contenzioso che si era aperto sul porto e per mettere insieme un percorso capace di farlo ripartire - afferma il sindaco Claudio Scajola -. Questa è un'anticipazione del progetto che andrà in Consiglio Comunale fra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo e che ci metterà nelle condizioni di affidare in house alla Go Imperia la gestione dell'approdo e, quindi, di procedere alla realizzazione e al completamento. È un progetto per una città che guarda al futuro, una darsena tra le più moderne, ben legata alla città, con un'attenzione altissima all'accoglienza. L'obiettivo è valorizzare il potenziale del porto e dimostrarsi capaci di attirare qui grandi yacht, creare indotto, ricchezza e posti di lavoro". (ANSA).