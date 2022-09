Lavoro: Letta a Genova, occorre riduzione shock tasse su lavoro

"Una riduzione shock delle tasse sul lavoro e l'introduzione del salario minimo in Italia". Sono le due priorità indicate dal segretario Pd Enrico Letta durante un incontro elettorale a Genova al cinema Sivori, un luogo simbolo per la sinistra italiana, dove nel 1892 nacque il Partito Socialista Italiano, il primo partito di massa dei lavoratori italiani. "Occorre una riduzione shock delle tasse sul lavoro per far sì che i salari siano più alti e per lottare contro il lavoro nero in un Paese che ha bisogno di lavoro e che il lavoro torni al centro della politica - rimarca Letta - L'introduzione del salario minimo per noi è la chiave principale con cui aiutare la parte di lavoratori che oggi lavora con salari inaccettabili, il lavoro povero va eliminato".

Siamo qui perché per noi il lavoro è la questione fondamentale e più importante della campagna elettorale, sono qui con il ministro del Lavoro Andrea Orlando per rivendicare quello che di buono abbiamo fatto in questa legislatura. L'agenda sociale è stata il cuore del discorso di Draghi del 20 luglio, lì dentro c'erano tante importanti prospettive che sono state fatte cadere da chi si è assunto la responsabilità di fare cadere il Governo", ha aggiunto Letta. "Il nostro programma sul lavoro è molto chiaro: lotta alla precarietà, primo impiego per i giovani con la decontribuzione e a tasse zero, abbattimento dei finti stage e soprattutto una riduzione shock delle tasse su lavoro Nel nostro programma sono previsti incentivi ai contratti a tempo indeterminato, che per noi dev'essere la strada maestra", ha detto il segretario del Pd.

"In Liguria seggi contendibili"

"Il nostro successo darebbe fastidio alla destra ma anche a chi, come Giuseppe Conte e Carlo Calenda, scommettono sulla fine del Pd. Sono tutti contro di noi: chi appoggia la Meloni e chi, come il Terzo Polo, la favorisce implicitamente. Di sicuro noi dobbiamo riprendere il rapporto con coloro che hanno di meno e far sentire loro meglio la nostra vicinanza. Domani andrò a Taranto, città in cui governiamo proprio grazie ai voti di chi ha meno ed è in difficoltà. Dobbiamo rinnovarci e lo stiamo facendo anche in Liguria, regione in cui i seggi sono contendibili: le prossime due settimane saranno decisive". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato dalla tv ligure Primocanale