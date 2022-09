Covid: tasso positività al 12,3%, ospedalizzati in calo

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - Sono 479 i nuovi contagi covid in Liguria. Sono emersi da 3893 tamponi, 713 molecolari e 3180 test antigenici. Il tasso di positività schizza al 12,3% I nuovi positivi sono 227 nell'area di Genova, 74 nel Savonese, 71 nello Spezzino, 56 nel Tigullio e 50 nell'Imperiese, uno non è residente in regione. I positivi sono 9016, 72 in meno rispetto a ieri. I guarito nelle ultime 24 ore 548. Gli ospedalizzati sono in calo: sono 147 (uno in terapia intensiva), 8 in meno.

Tra i ricoverati due sono in età pediatrica al Gaslini. Sono stati registrati tre decessi ma due risalgono a maggio e luglio e uno è del 6 settembre. I morti da inizio pandemia sono 5558.

In isolamento domiciliare ci sono 4783 persone, tre in meno.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 223 dosi di vaccino (ANSA).