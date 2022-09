Stalker segue donna fino alla questura e la attende, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Ancora violenza sulle donne. Due episodi sono avvenuti a Genova e la Polizia ha compiuto due arresti,.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Quezzi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo aver ferito con calci e morsi la compagna. I poliziotti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto arrivata da una amica della donna: il suo arrivo all'appartamento ha spinto l'uomo a lasciare l'abitazione. Le due donne hanno confermato che l'episodio non costituisce un caso isolato. Il trentottenne è stato intercettato poco dopo dalla volante: portato in Questura è stato arrestato e recluso a Marassi.

E un uomo di 66 anni che da oltre un anno perseguitava e minacciava un'amica è stato arrestato per atti persecutori dopo la denuncia della donna. L'uomo, ha detto, aveva sviluppato un'ossessione nei suoi confronti iniziata con qualche chiamata insistente e sfociata in una vera e propria persecuzione. Il sessantaseienne da mesi la seguiva ogni giorno durante il tragitto verso il luogo di lavoro e non contento si appostava sotto casa costringendola a vivere in un permanente stato di paura e ad uscire solo se strettamente necessario. A seguito dei suoi numerosi rifiuti e tentativi di allontanamento, la follia dell'uomo ha raggiunto il culmine con minacce di morte nei suoi confronti. Nemmeno l'ingresso della donna nel palazzo della Questura, ove si è recata per denunciarlo, ha fatto desistere il persecutore dai suoi intenti, il quale ha continuato a osservarla dall'esterno. I poliziotti, avvertiti, lo hanno arrestato e portato a Marassi (ANSA).