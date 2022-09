Regina: a ruba statuine in negozio british style a Genova

Sono andate a ruba stamani nel negozio 'Ghiglino 1893', vero tempio del british style a Genova, le statuine della regina Elisabetta. Molti i genovesi in coda.

In vetrina anche una grande immagine della Regina sorridente con il cappotto rosa confetto. Per chi non si accontenta in vendita anche una statuina a energia solare dei Corgi, i cani più amati dalla regina. "Sono un po' triste, la morte della Regina lascia un vuoto per il Regno Unito, ma anche per la nostra attività in cui la regina Elisabetta è sempre stata un'icona", commenta la titolare dell'attività Paola Barabino. "Stiamo pensando a un capo di vestiario da dedicargli, un abito colorato o perché no un cappello".

Il negozio 'Ghiglino 1893' nella centralissima via XX Settembre è stato fondato dall'imprenditore Nicolò Ghiglino nel 1893, lo stesso anno di nascita del Genoa Cricket and Football Club, come rivenditore di tessuti pregiati provenienti da oltre Manica. Il negozio genovese, censito tra le botteghe storiche dal Comune, è diventato un punto di riferimento per trovare le novità della moda di Londra.

Fermi per lutto equipaggi inglesi alle Vele d'Epoca

In segno di lutto per la morte della Regina d'Inghilterra, gli equipaggi inglesi in gara alla regata Vele d'epoca, rassegna nautica con scafi storici in programma Imperia, non hanno partecipato alla prima prova. E il Comune ha messo la bandiera della manifestazione a mezz'asta. "Per la vicinanza alle imbarcazioni inglesi presenti - ha affermato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola - abbiamo ritenuto di compiere questa scelta, come atto di vicinanza. Le barche immatricolate in Inghilterra hanno deciso oggi di non uscire in mare per omaggiare la Regione e rispettare il lutto". (ANSA).