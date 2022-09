Malore in mare, muore ex sindaco di Dolceacqua

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - E' l'ex sindaco di Dolceacqua, Gino Mauro, 65 anni, è morto per un malore accusato mentre stava nuotando a Camporosso. Alcuni bagnanti lo hanno visto galleggiare a pancia in giù ed hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con la guardia costiera e i carabinieri. Purtroppo, per l'uomo non c'era più nulla da fare. "A parte che era un amico, era anche una persona che ha sempre dato tanto per il paese - ricorda il sindaco Gazzola - sia dal punto di vista amministrativo che sociale. Si occupava della raccolta fondi per la Lilt, a dimostrazione che anche in pensione, quando ha smesso di fare politica, si dedicava agli altri". (ANSA).