In due mesi a Genova denunciati 50 minori non accompagnati

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Negli ultimi due mesi i carabinieri di Genova hanno denunciato 50 minori stranieri non accompagnati.

È quanto emerso dal Comitato per la sicurezza di ieri pomeriggio in prefettura. "Nell'ultimo anno gli arrivi sono triplicati - ha detto il colonnello Gianluca Feroce che da lunedì lascerà il comando provinciale - e quindi i reati commessi sono aumentati.

Ovviamente non basta solo il contrasto ma serve un intervento preventivo e di tutela. L'approccio è molto prudente e garantista, nel senso di garantire il minore, ma in casi di recidiva reiterata allora si arriva anche all'arresto". Si tratta gruppi estemporanei, fluidi, mobili "non vere e proprie gang", ha concluso Feroce.

Il colonnello lascia Genova dopo tre anni "intensissimi, entusiasmanti". I carabinieri genovesi in questi tre anni hanno portato a termine numerosi arresti per truffe on line e agli anziani, hanno arrestato pusher. "Abbiamo ottenuto più uomini e donne per fare vedere la nostra presenza nel centro storico e incidere meglio sul territorio". Un altro settore su cui i militari hanno puntato è la violenza di genere. "Abbiamo tre, quattro casi gravi di violenze sulle donne che vengono trattati nella nostra sala dedicata, con il nostro personale specializzato". Feroce adesso andrà a Roma al corso superiore di studi strategici. Al suo posto da lunedì arrivail colonnello Gerardo Petitto. (ANSA).