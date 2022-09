Diga Genova: si allungano i tempi per la scelta del progetto

Si allungano i tempi per la decisione sul progetto della nuova diga del porto di Genova. Lo slittamento è dovuto a un cambio nel collegio degli esperti chiamato a valutare quanto proposto dalle aziende che hanno manifestato interesse alla realizzazione. Il collegio era stato nominato tempo fa, ma ora si è scoperto cheper un componente c'è il rischio di un conflitto di interessi. "All'esito delle verifiche effettuate da parte degli uffici dell'Autorità di sistema è emerso un potenziale rischio di conflitto di interessi da parte di uno dei componenti del Collegio degli esperti individuato per la valutazione delle proposte tecniche presentate dagli operatori economici. L'Autorità di sistema portuale provvederà a nominare a stretto giro un nuovo collegio di esperti per la valutazione delle due proposte tecnico economiche presentate, prevedendo l'aggiudicazione entro un mese", ha scritto in una nota l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. La decisione era attesa a giorni. L'opera vale 1,3 miliardi. E' un altro incidente di percorso in un cammino diventato travagliato a fine giugno quando a sorpresa nessuno presentò una proposta a causa degli extra costi dell'opera. Così saltata la gara il commissario per la Diga, il presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, aveva avviato una procedura negoziata che ha portato ad avere due proposte. E sarebbe toccato al collegio degli esperti pronunciarsi: Felice Arena (professore ordinario di costruzioni marittime e direttore del Natura Ocean Engineering laboratory presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria), Renata Archetti, (professore associato di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria civile chimica ambientale e dei materiali dell'Università di Bologna) e Claudio Giulio Di Prisco, (professore di Soil mechanics e slope stability al Politecnico di Milano). Per uno c'è rischio di conflitto d'interessi e i tempi si allungano di un mese.

Bucci, con nostro modo lavorare evitiamo ricorsi

"È proprio grazie al modo di lavorare che abbiamo impostato a Genova in questi anni che siamo riusciti ad individuare un potenziale problema che necessita di immediate soluzioni. Non possiamo consentire che ci sia alcun dubbio sull'iter amministrativo di un'opera così strategica per il futuro di Genova e del nord Italia come la nuova Diga foranea". Lo afferma il sindaco Marco Bucci. Devo ringraziare il team di lavoro della struttura che, ancora una volta, ha dimostrato alta professionalità individuando un potenziale problema e indicando la soluzione, senza la quale avremmo rischiato di essere soggetto a ricorsi e contro ricorsi che avrebbero allungato sensibilmente i tempi di realizzazione dell'opera".

M5S: "Dove è finito il Modello Genova? "

"Senza Giuseppe Conte e senza Danilo Toninelli, che fine ha fatto il tanto sbandierato "Modello Genova"?". Vanno all'attacco in una nota i portavoce e i candidati del M5S alle Politiche dopo la notizia di un nuovo stop per la realizzazione della Diga di Genova. Nel comunicato si parla di "errori macroscopici prima e superficialità poi che rischiano di far perdere a Genova una montagna di soldi del Pnrr destinati alla nuova Diga Ancora una volta, gara ferma nonostante la roboante propaganda di Toti a fine luglio". E poi mettono nel mirino il presidente dell'Autorità Portuale di Genova: "A questo punto, le dimissioni di Signorini sarebbero un atto dovuto". E il M5S aggiunge: "C'è chi perde tempo ad accusarci di gufare, e chi invece proprio come il M5S aveva a suo tempo messo in guardia gli Enti, invitandoli a chiudere il cerchio muovendosi con la massima attenzione e non sparando proclami solo per convenienza elettorale. Non siamo stati ascoltati. Morale: tutto da rifare. E ora, nella migliore delle ipotesi, serviranno altri 40 giorni per ripartire. Ma quelli del "fare", esattamente cosa stanno facendo per evitare ulteriori intoppi?", conclude il comunicato.

Pd:, "Esterrefatti da gestione procedura"

"Da mesi assistiamo a una gestione per la realizzazione della Diga di Genova che lascia esterrefatti per la leggerezza e la superficialità con cui viene affrontata da tutti i soggetti coinvolti". I vertici del PD genovese e regionale commentano così la notizia del nuovo stop dell'iter riguardante la realizzazione della maxi opera e chiedono una commissione urgente. "L'operato di Toti, Bucci e Signorini sta mettendo a serio rischio la realizzazione dell'opera. Già a luglio avevamo chiesto di riferire in commissione, sia in Comune sia in Regione, cosa stesse succedendo rispetto al progetto della diga, ma la domanda è caduta nel vuoto. Viste le ultime vicende, riteniamo ancor più necessario e urgente che vengano al più presto a riferire in commissione", dicono la segretaria del Partito Democratico in Liguria Valentina Ghio, il segretario Metropolitano del PD di Genova Simone D'Angelo e il capogruppo del PD in Regione Luca Garibaldi. Che insistono: "Per troppo tempo si è negato qualsiasi problema, e la gestione politica di questi apprendisti stregoni ci sta portando in una situazione difficilissima, in cui si rischia di far perdere alla nostra Regione un'opportunità unica".

Toti,si farà si rassegnino i pessimisti di sinistra

"La diga di Genova si farà, senza se e senza ma. Si rassegnino i soliti pessimisti di sinistra che esultano a ogni intoppo. Un mese di stop non cambierà di certo l'esito di un'opera, in mano a due grandi e seri gruppi imprenditoriali, che ridisegnerà il futuro della città", così scrive su Twitter il presidente della Liguria Giovanni Toti.