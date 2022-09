Il Genoa cade a Palermo

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Palermo batte Genoa 1-0 (0-0) nell'anticipo della 5/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Il gol: nel secondo tempo Brunori al 4'. Nel primo tempo Ekuban aveva fallito una facile occasione da gol, ma anche il Palermo, sempre sullo 0-0 ne aveva sbagliata una. Campanello di allarme per la squadra di Blessin che non ha saputo trovare il gioco per riprendere la partita davanti a un avversario molto più modesto qualitativamente.(ANSA).