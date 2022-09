Ansaldo E.: Marino scrive a dipendenti, sindacati critici

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Situazione sempre tesa ad Ansaldo Energia con l'amministratore delegato Giuseppe Marino che ha scritto ai dipendenti per tranquillizzarli: "Ribadiamo che l'azienda non è affatto in una situazione di pre-fallimento.

Ansaldo Energia è in piena continuità aziendale ed è destinataria di importanti investimenti nel quadro del Pnrr.

Posizioni allarmiste tendono solo a vanificare il lavoro fatto e in corso, oltre che a danneggiare azienda e occupazione. È il momento della responsabilità, nell'interesse di Ansaldo Energia e soprattutto di tutti quanti ne fanno parte, non degli annunci e del clamore cercato a ogni prezzo".

Frasi che hanno innescato la reazione dei sindacati con la Fiom Cgil che ricorda le"parole di William Shakespeare: "C'è del metodo in tanta follia". Nella lettera l'Ad parla anche di rilancio sulle energie rinnovabili "ma senza dare elementi di concretezza", dicono i sindacati sottolineanche che "la ricapitalizzazione non è avvenuta, gli ordini per nuove lavorazioni non arrivano e quindi tutte le preoccupazioni di un notevole ridimensionamento dell'azienda restano in piedi".

La Fim Cisl sottolinea "registriamo due punti per noi fondamentali: il debito in fase di gestione e continuità occupazionale, queste notizie devono ancora essere confermate e rimane comunque la grossa problematica dei carichi di lavoro per il 2023. Siamo pronti a mobilitarci per la salvaguardia di Ansaldo Energia: no a qualsiasi idea politica di vendere pezzi di azienda che è un patrimonio della città intera e del nostro paese". Antonio Apa, coordinatore UILM Liguria aggiunge: "Sono stupito e meravigliato dalla bella sinfonia che l'ing. Marino ha reso pubblica con una nota, inveendo contro gli allarmismi del sindacato e rassicurando i lavoratori che in Ansaldo Energia tra non molto tornerà il sereno. Peccato che la narrazione cozza con la situazione attuale dell'Azienda che non è certamente rosea.

Nel merito vorrei contestare alcuni punti della sua narrazione.

Perché l'AD non ha il coraggio di ammettere che con la svalutazione ha voluto nascondere le perdite del 2021? " (ANSA).