Sindaca: Scossa dalle minacce, non so il perché dell'attacco

(ANSA) - SANT'OLCESE CHIESA, 08 SET - "Ho piena fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura e quindi lascio lavorare chi di dovere. Il silicone sulla porta d'ingresso del Comune mi ha effettivamente scosso. Alla prime minacce lo scorso luglio non avevo dato tanto peso, ma la minaccia, direttamente sulla casa comunale, è una cosa veramente grave, sino ad arrivare all'ultima lettera minatoria di ieri". Così Sara Dante, avvocato e sindaco di Sant'Olcese commenta le minacce ricevute.

"Le lettere di minaccia sono generiche per l'attività di sindaco, non ho idea per quale motivo siano state scritte, non ci sono mai state avvisaglie, non trovo spiegazioni", spiega. E aggiunge: "Sono una donna di legge, era giusto fare gli atti di denuncia, inizialmente non avevo dato troppo peso però quando trovi la porta del Comune con il silicone non è una cosa assolutamente piacevole. Essersi scomodati a venire sino in Comune preoccupa molto, è un atto contro la casa comunale, confido nel lavoro degli investigatori". (ANSA).