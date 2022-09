Sanità: 1.000 infermieri e oss assunti in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Saranno 700 gli infermieri e 274 gli operatori socio sanitari assunti a tempo indeterminato a partire dalla prossima settimana in Liguria, mille nuove figure per sopperire alla carenza di personale nel sistema sanitario.

E' il risultato della pubblicazione delle graduatorie dei concorsi indetti nei mesi scorsi dall'Azienda ligure sanitaria (Alisa), che suddividerà le assunzioni tra Asl e ospedali in base alle preferenze indicate dai partecipanti, già da martedì 13 settembre la graduatoria sarà a disposizione delle aziende sanitarie e ospedaliere che potranno procedere alle assunzioni.

"E' un giorno importante per tutta la nostra comunità perché queste assunzioni assicurano un rafforzamento dell'intero sistema sanitario ligure, - evidenzia il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti - migliorano il servizio per i cittadini e garantiscono posti di lavoro stabili a quasi un migliaio di professionisti nella nostra Regione".

I 700 posti da infermiere assegnati saranno così distribuiti tra le aree della Liguria: 195 a Ponente (Asl 1 e Asl 2), 305 nell'area metropolitana di Genova (Asl 3, San Martino, Galliera, Evangelico, Gaslini), e 200 a Levante (Asl 4 e Asl 5). Per quanto riguarda gli oss nell'Asl 5 spezzina si è svolto anticipatamente un concorso che ha portato all'assunzione di 159 lavoratori, mentre i nuovi assunti nell'Asl 1 imperiese saranno 19, 52 nell'Asl 2 savonese , 188 nel genovesato e 15 nell'Asl 4 chiavarese. (ANSA).