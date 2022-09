Nasce Focaccia S.Giorgio, fonde prodotti liguri e identità

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Racchiudere in un solo prodotto, la focaccia, i migliori sapori della Liguria: dalla prescinsêua, alle olive taggiasche, dalle patate, alle acciughe sott'olio e all'origano, trasformando un prodotto iconico della gastronomia regionale nell'ambasciatrice della tradizione enogastronomica ligure. Nasce così la 'Focaccia di San Giorgio' (omaggio alla bandiera di Genova), ideata da Umberto Curti, direttore scientifico di Genova World, esperto di marketing turistico e autore della piattaforma Ligucibario.

"L'obiettivo - spiega Curti - è promuovere Genova quale 'capitale' della gastronomia mediterranea, attraverso una focaccia che sia brand identificativo. La ricetta è a disposizione di chiunque la voglia utilizzare firmando un protocollo d'intesa con Genova World. Più esercizi la realizzeranno più si rafforzerà l'idea di farne una vera e propria 'ambasciatrice' di Genova". La prima a sottoscrivere il protocollo è stata Coop Liguria. "È un progetto in linea con il nostro pluriennale impegno nella valorizzazione del territorio - ha detto il presidente Roberto Pittalis - e delle imprese locali, dalle quali il nostro sistema acquista ogni anno prodotti per oltre 130 milioni. Non a caso abbiamo scelto di inserire la focaccia nei nostri ipermercati in occasione dell'iniziativa "Prodotti in Liguria. Il buono del nostro territorio" che mette in vetrina 115 imprese locali".

"Unire un'icona della nostra tavola, la focaccia, con un altrettanto identitario simbolo della tradizione genovese, come la bandiera di San Giorgio - ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - è un'operazione di marketing territoriale, e valorizzazione dei prodotti enogastronomici che la nostra regione può offrire". "Genova è amata anche per l'enogastronomia - aggiunge l'assessore comunale al Marketing Territoriale Francesca Corso - e valorizzare chi continua a scommettere sulla città e sulla regione è un gesto di vicinanza a Genova e alla Liguria, oltre che una vincente intuizione imprenditoriale". (ANSA).