Lettera con minacce di morte alla sindaca di Sant'Olcese

Una lettera con minacce di morte è stata recapitata in municipio alla sindaca di Sant'Olcese, comune dell'entroterra genovese, Sara Dante. E', da quanto si apprende, l'ultimo di una serie di atti intimidatori, cominciati il 31 luglio scorso, ma diventati pubblici adesso. A luglio, sul portone imbrattato con silicone, del Palazzo comunale comparve una minaccia riferita alla sindaca. Sara Dante, in carica dal maggio del 2019, presentò denuncia ai carabinieri facendo scattare per lei la vigilanza generica. Dalla lettera, pubblicata sulla pagina social del sindaco Sara Dante, si comprende che le minacce potrebbero essere legate alla richiesta di controlli contro lo spaccio di droga in alcune zone del Comune. Chi ha redatto la lettera, in un italiano sgrammaticato e con una scrittura stentata, usando stampatello e corsivo, avverte: "se mandate le pattuglie ancora in via Levi alla sera e di giorno vi daremo fuoco al vostro Comune di san Olcese. Lo spaccio della droga (...) è roba nostra. State attenti che non scherziamo. La sindaco a (senza acca, ndr) le ore contate". Sugli episodi indagano i carabinieri: la vigilinza potrebbe essere rafforzata. I miliatri hanno inviato una relazione in procura dove è stato aperto un fascicolo.

Per la sindaca c'è la solidarietà della sua maggioranza 'Centrosinistra per Sant'Olcese' ("La giunta e i consiglieri si stringono attorno a Sara per i vili messaggi intimidatori ricevuti che non fermeranno il suo e il nostro impegno per Sant'Olcese") e quella della collega Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione, altro comune dell'entroterra genovese.

Anci Liguria: "Atti vili e per diù verso una donna"

"La comunità dei sindaci di Anci Liguria esprime piena solidarietà e vicinanza alla sindaca di Sant'Olcese Sara Dante e alla sua famiglia per le pesanti intimidazioni subite. Anci Liguria auspica che si faccia luce al più presto sulle responsabilità". Così, in una nota Anci Liguria sulle minacce di morte a Sa Dante. "A neanche tre giorni dalla commemorazione del 'Sindaco pescatore' di Pollica, Angelo Vassallo, ci troviamo di fronte a vili atti intimidatori nei confronti di un amministratore locale. Le nostre sindache e i nostri sindaci sono ogni giorno esposti in prima linea nella guerra al crimine e ai misfatti: è inconcepibile subire minacce di morte per il proprio operato, svolto in difesa e a tutela dei cittadini e delle comunità locali che si amministrano", afferma Anci Liguria. "Vili minacce che risultano ancora più inaccettabili perché rivolte a un'amministratrice donna: oggi sono sempre meno i cittadini e soprattutto le cittadine disponibili a ricoprire la carica di sindaco, ruolo che prevede innumerevoli responsabilità, anche perché non c'è un limite all'oltraggio e alle offese", conclude Anci Liguria.

La solidarietà del ministro Orlando, vili minacce

"Esprimo piena solidarietà e vicinanza a Sara Dante per le vili minacce ricevute. Sono certo che proseguirà nel suo impegno a difesa del bene comune e per la comunità che sa rappresentare al meglio". Così in una nota il Ministro del Lavoro Andrea Orlando

Toti: "Atto ignobile"

Il presidente della Liguria Giovanni Toti e la Giunta esprimono "solidarietà e vicinanza" alla sindaca di Sant'Olcese per le minacce di morte ricevute, e condannano "fermamente le inqualificabili ingiurie rivolte alla prima cittadina da ignoti". "È inammissibile - afferma Toti - che si possano ricevere minacce e offese per il proprio operato, svolto a tutela dei cittadini. Ed è ancora più grave e intollerabile il fatto che intimidazioni di questo tipo siano state rivolte ad un'amministratrice donna. Ci auguriamo che le forze dell'ordine facciamo quanto prima luce sull'accaduto e riescano ad individuare i responsabili di questo atto vile e ignobile".

La solidarietà

Per la sindaca c'è stata subito la solidarietà della sua maggioranza 'Centrosinistra per Sant'Olcese' ("La giunta e i consiglieri si stringono attorno a Sara per i vili messaggi intimidatori ricevuti che non fermeranno il suo e il nostro impegno per Sant'Olcese"). Tra i primi a far sentire la vicinanza alla sindaca la collega Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione, altro comune dell'entroterra genovese. "Massima solidarietà alla collega Sara Dante per le minacce ricevute. Quanto accaduto è un gesto vile e meschino che, sono certa, non fermerà il suo impegno politico e l'azione amministrativa a sostegno del proprio territorio. Un caro abbraccio all'amica e collega". "Vicinanza e solidarietà al sindaco di Sant'Olcese Sara Dante per le minacce di morte subite. Di certo le intimidazioni non fermeranno il suo impegno amministrativo e in politica" . Così l'assessore regionale a Formazione e Politiche Sociali Ilaria Cavo commenta le gravi minacce subite dal primo cittadino di Sant'Olcese "Al fianco di Sara Dante, sindaco di Sant'Olcese per dire 'no' a una sola voce a intimidazioni, minacce e qualunque tentativo di fermare l'azione di un'amministratrice scelta dai cittadini - scrivono Noi Moderati -. La Lista Noi Moderati rifiuta ogni tipo di violenza, ancor più nei confronti di una donna e condanna un gesto che non può avere ovviamente giustificazioni di alcun tipo, ma che soprattutto deve essere respinto da chiunque si accosti alla politica". "Le minacce di morte rivolte alla sindaca di Sant'Olcese Sara Dante - sottolinea Il Pd ligure e genovese insieme ai gruppi consiliari in Regione e in Comune-, sono un gesto vile e inqualificabile che va assolutamente condannato, ma che siamo certi non fermerà l'impegno amministrativo della sindaca, a cui facciamo arrivare tutta la nostra solidarietà e vicinanza. E' inconcepibile che gli amministratori locali, ogni giorno in prima linea, siano soggetti a intimidazioni e minacce per il loro lavoro di tutela dei cittadini. Ci auguriamo che le forze dell'ordine individuino al più presto gli autori di questi gesti inaccettabili"