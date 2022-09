Incendio ospedale, deceduto anziano coinvolto

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - E' deceduto l'anziano coinvolto nell'incendio di domenica notte a Santa Corona e trasportato presso la Terapia intensiva di Savona. L'uomo, che aveva 94 anni, era originario di Vercelli. Lo conferma Asl2. "Sono addolorato per l'accaduto e sono vicino alla famiglia in questo delicato momento - ha detto Marco Damonte Prioli, direttore generale di Asl 2 - Alle condoglianze che porto a nome di tutta l'Azienda aggiungo che stiamo lavorando tutt'ora con forze dell'ordine e Magistratura per fare chiarezza". Per l'incendio che ha devastato il reparto di Ortopedia del S.Corona è indagato un uomo sottoposto a fermo e recluso a Genova.

"Nonostante l'impegno profuso da tutto il personale sanitario che l'ha avuto in carico - si legge nella nota di Asl2 -, dalla mattinata di oggi il suo quadro clinico si è improvvisamente aggravato sino al decesso avvenuto questo pomeriggio". L'anziano paziente era apparso subito in gravi condizioni: era stato intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Savona. Con l'anziano erano rimasti intossicati dai fumi scaturiti dal rogo altri due pazienti, in modo non grave, e alcuni infermieri. La procura di Savona disporrà domani l'autopsia sul corpo dell'anziano che era rimasto coinvolto nel rogo del reparto di ortopedia del santa Corona e che è deceduto questo pomeriggio. L'autopsia dovrà stabilire il nesso di causalità tra incendio e decesso. Alla persona attualmente reclusa nel carcere di Genova Marassi e accusata di aver appiccato l'incendio è stato notificato, come atto dovuto vista la necessità dell'autopsia, un avviso di garanzia per omicidio.

(ANSA).