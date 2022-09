Arriva a Genova 'Panoramica', festival Mobilità Sostenibile

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Dal 15 settembre a Genova si alzerà il sipario sul Festival dedicato alla Mobilità Sostenibile: "La Panoramica", ecco il nome di questa kermesse che si concentrerà anche sull'automotive e le tecnologie urbane intelligenti.

L'iniziativa, promossa e organizzata da Motors Grouping e Clickutility on Earth ,si snoderà tra il centro storico e Piazza Caricamento, nel cuore della città portuale, in un unico filo che collega passato, presente e futuro della mobilità. Il festival sarà articolato in quattro pilastri tematici. Il primo è Citytech che raccoglie tutte le principali innovazioni e le best practice del settore a livello nazionale e internazionale, poi ci sarà la Startup Innovation Festival nei rigenerati Giardini Baltimora con gli innovatori tecnologici, finanziari e produttivi nell'ambito della mobilità proporranno le proprie start-up. Quindi la 'Panoramica Awards 2022' con la premiaziazione dei Wheel Be 2050, ispirati ai principi della Biomenisi e infine Motors +: sarà un vero e proprio Mobility Market Village aperto al pubblico, al Porto Antico dove sarà possibile sperimentare e vivere a 360 gradi la mobilità del futuro attraverso esperienze, test, simulazioni. "È tutto pronto per la prima edizione del nostro nuovo Festival La Panoramica" ha detto Jonny Lo Piscopo, Presidente e founder di Motors Grouping: "Ci attendiamo un'affluenza di circa 10.000 persone al giorno nel nostro Mobility Village esperienziale per avvicinare anche la cittadinanza a tematiche di grande importanza per l'intero Paese. Ma quella di quest'anno sarà solo la prima edizione di un evento che si propone di diventare un appuntamento fisso per la città". (ANSA).