A 11 anni si amputa dito pulendo funghi, medici Gaslini lo reimpiantano

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - I medici dell'ospedale Gaslini di Genova hanno reimpiantato un dito amputato a un bambino di 11 anni che si era tagliato il dito mentre puliva i funghi. Ne dà notizia la direzione sanitaria del Gaslini. Il bimbo era stato trasferito con elisoccorso al pronto soccorso del Gaslini dove è arrivato intorno alle 15 di ieri con l'amputazione del terzo dito della mano sinistra dopo trauma da coltello.

Constatata in pronto soccorso la possibilità di tentare un reimpianto del dito, è stata attivata la sala operatoria e alle 19 è iniziato l'intervento eseguito dall'equipe di Chirurgia Ricostruttiva e della Mano, composta dal responsabile dr. Nunzio Catena, dalla dr.ssa Chiara Arrigoni e dal medico in formazione dr.ssa Annalaura Domenicano, con il supporto del team anestesiologico dell'Istituto ed il team infermieristico delle sale del blocco chirurgico.

"Abbiamo ricostruito le strutture scheletriche e tendinee e riconnesso i piccoli vasi e nervi, il cui calibro era inferiore ad 1 mm, che garantiscono l'afflusso di sangue e la sensibilità al polpastrello. Al termine dell'intervento, durato circa 4 ore e mezzo, il dito aveva ripreso la sua vascolarizzazione. L'unità di Chirurgia Ricostruttiva e della Mano è specializzata nel trattamento delle patologie della mano e dell'arto superiore spesso avvalendosi, come nel caso del bimbo in questione, delle più moderne tecniche microchirurgia ricostruttiva con uso di microscopio operatorio e strumentario dedicato" ha spiegato Catena (ANSA).