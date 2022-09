Nuova allerta gialla per temporali dalla mezzanotte

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - Ancora una allerta gialla per temporali dopo quella che si è appena conclusa con piogge che hanno interessato particolarmente il Savonese senza creare problemi. La nuova allerta scatta dalla mezzanote e durerà fino alle 15 di domani interessando il centro e il levante della regione. Lo rende noto Arpal. Oggi i fenomeni sono stati accompagnati da intense fulminazioni e dalla formazione di alcune trombe marine. Deboli piogge hanno interessato anche le zone interne della parte occidentale del genovese.

Dalla serata, una saccatura di origine atlantica lambirà il Nord ovest italiano, convogliando sulla Liguria un flusso umido.

L'instabilità tornerà ad aumentare e, dalle prime ore della notte, saranno possibili temporali anche forti o organizzati su tutte le zone, più probabili sul centro Levante della regione.

Da segnalare il rinforzo dei venti meridionali, fino a forti, in particolare sulle coste di Ponente. L'instabilità interesserà la regione anche nella seconda parte di giovedì e nella giornata di venerdì, quando, al pomeriggio, ci sarà il rinforzo dei venti da sudovest fino a localmente forti sulla costa a ponente. Nella notte mare molto mosso per onda di libeccio sul levante (ANSA).