"Messa in zenéize" per la solennità di S.Caterina da Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - Una "Messa in zenéize" e una in lingua spagnola: sono tra gli appuntamenti previsti per il triduo di preparazione alle celebrazioni della solennità di Santa Caterina Fieschi Adorno di Genova che si terrà lunedì 12 settembre.

Un occhio al passato, alla tradizione della chiesa genovese dei secoli passati, e uno in avanti, al presente e al futuro. Sono infatti ormai più di 20 anni che il santuario di Santa Caterina da Genova, gestito dai padri francescani, ospita la Cura pastorale latino americana genovese. Le celebrazioni si terranno entrambe domenica 11 settembre presso il Santuario dedicato alla santa genovese in viale IV Novembre. La messa in spagnolo sarà al mattino, alle 11.30, e sarà presieduta da padre Angelo Costa.

Quella in genovese si terrà al pomeriggio, alle 17.30, e sarà celebrata da padre Vittorio Casalino. Sabato 10 settembre, al pomeriggio, si terrà, inoltre, una visita guidata alla Chiesa e alla Cripta Grimaldi per la quale è però necessaria la prenotazione contattando il Museo dei Beni Culturali Cappuccini ( http://www.bccgenova.org ) tramite email info@bccgenova.org, telefonando al numero 0108592759 oppure tramite Whatsapp mandando un messaggio a 3773817248. (ANSA).