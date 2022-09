Torna l'Oktoberfest di Genova

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - Da giovedì 8 a domenica 25 settembre torna in piazza della Vittoria l'Oktoberfest di Genova, l'unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova, in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom. Quella di quest'anno sarà la 12/a edizione, a lungo attesa a causa dei due anni di stop della manifestazione dovuti alla pandemia. «In tanti, in questi due anni, ci hanno chiesto perché non realizzare un'edizione ridotta con accessi limitati - racconta Alessio Balbi, titolare della Birreria Hofbräuhaus e organizzatore della manifestazione - ma l'Oktoberfest è un evento che fa della convivialità e dell'aggregazione i suoi punti di forza e portarlo in forma ridotta non sarebbe stato lo stesso. Adesso, finalmente, dopo il via libera da Monaco, in sicurezza, siamo pronti a portare di nuovo la nostra atmosfera bavarese a Genova».

Oltre alla gastronomia bavarese e alla birra HB, da sempre protagoniste indiscusse, le due settimane e mezzo dell'Oktoberfest di Genova saranno anche all'insegna dell'intrattenimento, della musica, dello spettacolo e delle attività per bambini. A dare il via a tutti gli eventi, giovedì 8 settembre alle ore 19, il tradizionale "o'zapft is", il rito di apertura del primo fusto di birra alla presenza delle autorità cittadine e bavaresi, momento che darà ufficialmente il via alla dodicesima edizione dell'Oktoberfest di Genova. (ANSA).