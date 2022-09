Spezia calcio femminile apre Academy a Abu Dhabi

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 SET - Nasce la prima Academy di Calcio femminile negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi. Una sfida lanciata dalla neonata società sportiva Spezia Calcio femminile, presentata oggi in Comune alla Spezia. "In quel Paese oggi le donne possono andare allo stadio e giocare a calcio. Potremmo attivare rapporti sportivi molto belli, tra la città e quel territorio anche dal punto di vista turistico" ha spiegato il coordinatore generale Stefano Senese. Nell'Academy potranno recarsi giovani calciatrici dagli 8 anni di età per imparare il calcio 'italiano'. Ma ci saranno scambi che coinvolgeranno atlete italiane e arabe.

Sono 22 le ragazze dello Spezia Calcio femminile, dai 17 ai 26 anni, già impegnate questa domenica nella prima di campionato di serie C a Milano. L'obiettivo è "arrivare in tre anni alla serie B" ha aggiunto Senese. In corso contatti con lo Spezia Calcio "per aprire un rapporto strutturale che passerà anche dal progetto di realizzare un centro polisportivo. Abbiamo già due ipotesi". Intanto le ragazze si alleneranno e giocheranno nel campo sportivo di Castelnuovo Magra. "Vogliamo fare il meglio possibile, siamo parte integrante di un progetto importante che non è solo sportivo" ha detto l'allenatore Maurizio Ferrarese.

"Ci crediamo, vedo la voglia di fare bene in tutte noi - spiega la capitana Carmela Ciccarelli -. Ho iniziato con il calcio a 8 anni, con i maschietti e mia sorella. E la mia passione dura da quasi 20 anni: è la scelta più bella che potessi fare nella mia vita". Alla presentazione c'erano anche rappresentanti dell'amministrazione comunale e i vertici della società sportiva. "Siamo molto orgogliosi - ha sottolineato il sindaco Peracchini- queste ragazze porteranno il nome della nostra città lontano. Il messaggio che viene lanciato va oltre quello sportivo. Saremo sempre al loro fianco". (ANSA).