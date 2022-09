Spari contro autovelox a Taggia

(ANSA) - TAGGIA, 06 SET - Il "Velo Ok" della superstrada di Taggia è stato danneggiato da ignoti con colpi d'arma da fuoco.

E' stata la polizia municipale a segnalare l'accaduto ai carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda. Il Velo Ok è uno di quele colonnine arancioni, molto frequenti in provincia di Imperia, piazzate dai Comuni al lato della strada per misurare la velocità dei mezzi (ANSA).