Silver Economy Forum a Genova dedicata a 'Longevity Revolution'

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - Non poteva che partire dalla Liguria, che con il 28,5% di anziani è la regione più longeva d'Italia, e da Genova dove gli over 65 sono oltre 242 mila ovvero il 28,4% della popolazione residente, la 'Longevity Revolution', che sarà il tema centrale della quarta edizione del Silver Economy Forum che si terrà dal il 14 al 16 settembre a Palazzo del Principe, a Genova. A partecipare a quello che è considerato l'evento di riferimento in Italia per il settore saranno istituzioni, imprese, professionisti, accademici e associazioni che daranno vita a convegni, workshop, approfondimenti e spazi espositivi B2B, per esplorare tutte i temi collegati allo sviluppo di questo business. Un momento di confronto su una "rivoluzione demografica" che vede cittadini sempre più longevi e che interessa tutti i settori dell'economia. "Il forum è una straordinaria occasione per riflettere, comprendere e programmare - spiega il governatore Giovanni Toti - nella consapevolezza di quanto l'allungamento della vita media, e della sua qualità, sia uno dei fattori chiave del prossimo futuro, sia dal punto di vista sociale che da quello economico. I temi che verranno affrontati, quindi, toccano punti chiave che sono al centro della nostra azione amministrativa: dalle città del futuro passando per il Pnrr, fino al turismo". La Silver Economy "con tutte le attività a essa collegate, costituisce per Genova una delle più importanti possibilità di sviluppo economico - ha aggiunto il sindaco di Genova Marco Bucci -. Oggi la transizione demografica è considerata un'opportunità e una risorsa: non solo per il contributo che gli over 65 danno alle comunità in termini di conoscenze, crescita culturale e aiuto concreto alle famiglie, ma anche per l'impatto che la Silver Economy produce sul pil del Paese". Tra i temi al centro di questa edizione Smart City, Sanità, Tecnologia e Servizi, Turismo. "Nel 2021 la nostra amministrazione ha sottoscritto Silver District, un protocollo di intesa con Regione Liguria, Camera di Commercio e UniGe - spiega l'assessore allo Sviluppo Economico Mario Mascia - per agevolare la nascita di idee innovative per prodotti e servizi legati alla Silver Economy. Per implementare un settore di fondamentale importanza, sostenere l'attrattività della nostra città intesa come capacità di attrarre investimenti a sostegno di progetti di sviluppo economico, socio-sanitario e culturale e per sviluppare il mercato del lavoro e delle nuove professioni".

